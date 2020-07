Ondanks ambitie, Van Vleuten nog geen uitnodiging gekregen van Jumbo-Visma

Jumbo-Visma kwam met het nieuws dat ze een vrouwenploeg zouden starten. Ze toonden zelfs al interesse voor wereldkampioene Annemiek van Vleuten en Marianne Vos.

Beide dames zijn einde contract bij hun ploeg dus er liggen opportuniteiten boor Jumbo-Visma om meteen een wereldtopper in het vrouwenwielrennen kopvrouw van de ploeg te maken.

Maar Van Vleuten zegt bij WielerFlits dat ze nog niet benaderd is door de nieuwe Nederlandse formatie. "Ik ben voor het jaar 2021 nog niet benaderd door een Nederlandse ploeg, dus ook niet door Jumbo-Visma. Al vind ik het wel mooi dat ze met een vrouwenploeg komen", laat ze weten.

De 37-jarige Van Vleuten had zelf al aangeegeven dat ze nog twee jaar wil doorgaan met wielrennen. Ze heeft alleszins laten weten dat ze helemaal klaar is voor de heropstart van het wielrennen. Ze heeft na de break elke koers gewonnen waarin ze gestart is, goed voor 3 gouden medailles.