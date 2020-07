The Wolfpack kan weer op zoek naar belangrijkste bubbels: champagnebubbels

Deceuninck-Quick.Step is het seizoen begonnen zoals het vorige geëindigd is: met veel overwinningen. Toen het wielrennen werd stopgezet, stonden ze op 15 overwinningen.

En met die 15 overwinningen staan ze aan de leding in het zegeklassement. Enkel UAE komt met 12 overwinningen in de buurt. De afgelopen week is BORA de top 3 binnengeslopen met 10 overwinningen. Maar liefst de helft daarvan komen uit de net afgelopen Sibiu Cycling Tour in Roemenië.

Evenepoel zegekoning

En wie is voorlopig de absolute zegekoning bij The Wolfpack? Niet sprinters Sam Bennett of Fabio Jakobsen, maar wel Remco Evenepoel. Met 5 overwinningen heeft hij er 2 meer dan Jakobsen. Bij UAE is de leidersplaats ook weggelegd voor een jong talent: Tadej Pogacar. Het Sloveense rondetalent is twee jaar ouder dan Evenepoel en zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een van zijn grootste uitdagers worden.

What better way to start the week than with a celebration?

Photo: @GettySport pic.twitter.com/BbKpkb0dR2 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 27, 2020

Nog lang niet in de buurt van absolute record

In 2019 won Deceuninck-Quick.step 68 wedstrijden. Maar het absolute zege-aantal staat op naam van Team Columbia - HTC. Zij wonnen in 2009 maar liefst 85 wedstrijden. Voor dat team kwamen onder meer Mark Cavendish en André Greipel uit.