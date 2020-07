Wout van Aert gebrand op winst in Strade, maar is bang van slotklim: "Dan ben ik altijd gezien"

Wout van Aert was als kind als fan van de Strade Bianche en dat is als renner niet veranderd. Met twee derde plaatsen de voorbije twee jaar, wordt hij dan ook steevast tot de favorieten gerekend zaterdag.

Op trainingskamp in Tignes gaf Wout van Aert een interview aan WielerFlits en hij is meteen zeer ambitieus voor zijn eerste koers. "Ik ben echt verliefd op die koers. Ik kreeg al kippenvel toen ik de wedstrijd op tv zag vroeger en als renner heb ik hetzelfde gevoel. De Strade is uniek in die aaneenschakeling van natuurlijke grindwegen van tien, tot twaalf kilometer lang", klinkt het.

Parcours dat hem ligt...

Een heuvelachtig, offroad parcours ligt een veldrijder zoals Wout van Aert wel. "Het technische aspect speelt zeker in mijn voordeel. De hellingen zijn niet te lang en je ziet meestal de top. Het zijn geen kuitenbijters zoals de Redoute, ik kan in Italië nog veel compenseren met kracht en techniek," zegt de kopman van Jumbo-Visma.

...op één helling na

Al is er één bepaalde helling die hem niet echt ligt en laat dat nu net de slothelling in Siena zijn. "Als ik met jongens zoals Alaphilippe, Valverde of Fugslang Siena binnenrijd, ben ik altijd gezien. Die klim past niet echt bij mijn capaciteiten", is van Aert realistisch.

Alleen aankomen is dus de boodschap voor Wout van Aert als hij wil winnen in de Strade Bianche zaterdag.