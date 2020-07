Jongere van Jumbo-Visma valt zwaar in Burgos en is mogelijk vinger kwijt

Neoprof Gijs Leemreize zal zich ongetwijfeld wat anders voorgesteld hebben bij zijn eerste profkoers sinds lang. Op 50 kilometer van de finish kwam de jonge Nederlander ten val in de eerste etappe van de Ronde van Burgos.

Leemreize moest samen met Henao van Team Ineos opgeven na de valpartij. Spaanse media melden dat de renner van Jumbo-Visma een vinger verloren is bij zijn val. De ploeg zelf liet enkel weten dat Leemreize "okay" is.

🇪🇸 #VueltaBurgos



Unfortunately Leemreize can't continue the stage. However he seems to be doing okay 👍 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2020

Later op de dag komt waarschijnlijk meer nieuws over de gezondheidstoestand van Leemreize.

Beter dan Gilbert

Leemreize kwam enkele weken geleden in het nieuws toen hij op Strava de beste tijd op La Redoute afnam van Philippe Gilbert. Veel mensen vroegen zich toen af wie de jonge Nederlander was. In de Ronde van Burgos kreeg hij de kans om zich te bewijzen. Spijtig genoeg voor de jonge Nederlander zal dat in een andere koers moeten gebeuren.