BORA Hansgrohe verlengt contracten van Schachmann, Pöstlberger en Benedetti

BORA Hansgrohe heeft de contracten van Maximilian Schachmann, Lukas Pöstlberger en Cesare Benedetti verlengd. Schachmann tekende voor vier jaar bij, het andere duo voor twee jaar.

Schachmann zit al sinds 2016 bij BORA Hansgrohe en is tevreden dat hij daar nog vier jaar langer voor mag fietsen. "Ik heb hier al enorm veel opgestoken, maar ik kan nog steeds veel vooruitgang boeken. Ik ben best veelzijdig en ik wil samen met het team ontdekken in welke wedstrijden mijn kwaliteiten het best tot hun recht komen. Ik voel me hier thuis en kijk uit naar de toekomst", wist Schachmann te vertellen.

Teammanager Ralph Denk was in zijn nopjes met de contractverlenging van de winnaar van Parijs-Nice. "Hij past hier perfect. Hij heeft door zijn zege in Parijs-Nice bewezen een ronderenner te zijn. We zijn benieuwd of hij zich de komende jaren kan manifesteren als ronderenner. We zijn alvast blij dat hij dat bij onze ploeg zal doen."