Michel Wuyts heeft goede raad voor de Strade Bianche en het WK: "Neem een mijnwerkerslamp mee" & "Zet een tweede kopman naast Evenepoel"

Wat mogen we verwachten van de Belgen in de aanstormende koersweken? Na maanden van trainen zonder competitie is het moeilijk in te schatten waar ze nu staan. Michel Wuyts doet alvast een poging.

De wielercommentator ziet enkele Belgen alvast als kanshebber voor de Strade Bianche van dit weekend. "Ik schrijf Tiesj Benoot op voor zaterdag. De Strade is zijn koers. Ik raad hem wel aan een mijnwerkerslamp mee te nemen door al het stof", blikte Michel Wuyts vooruit bij Sporza.

Ook Wout Van Aert rekent hij bij de kanshebbers. "Wout kan zeker winnen. Vooral omdat hij zeg dat hij heel goed is. Het slot van de wedstrijd is een echte krachtmeting. Hij zal niet meer moeten afstappen op de slotklim zoals twee jaar geleden." Van Aert is Wuyts' topfavoriet, gevolgd door Benoot en Van Avermaet.

Tweede kopman naast Evenepoel

Binnen een kleine twee maanden wordt ook het WK afgewerkt in Zwitserland. "In het tijdrijden, ja. In de wegrit ook", antwoordde Wuyts op de vraag of Remco Evenepoel het WK kan winnen.

"De vraag is of hij voldoende herstelt. Hij gaat als kopman naar het WK, maar zet er een tweede kopman naast. Te veel druk wordt gevaarlijk", had Wuyts nog goede raad in huis voor de bondscoach.