Remco Evenepoel knalde alle grote namen uit zijn wiel op steile slotklim maar blijft nuchter: "Nu die leiderstrui proberen vasthouden tot het einde"

We hebben lang moeten wachten op de eerste grote klimetappe sinds de uitbraak van het coronavirus, maar we hebben spektakel gekregen. En een indrukwekkende winnaar: Remco Evenepoel.

De youngster van Deceuninck.Quick-Step viel aan op de slotklim en reed alle grote namen uit het wiel. Bennett strandde op 18 seconden en Landa werd derde op 32 seconden. “In de laatste kilometer kreeg ik het erg lastig, vooral met de wind. Maar ik kreeg te horen dat mijn kloof alleen maar groter werd, dus dat was goed. De wind is er uiteraard voor iedereen”, reageerde hij bij Ziggo.

Zelf stikkapot

“Eerlijk gezegd zat ik stikkapot, maar ik heb het er toch op gewaagd. Als je geen risico’s neemt ga je ook niet winnen.”

Vrijdag zal hij de vierde etappe aanvatten met de leiderstrui. “Dat is een droom. Die trui zal ik tot aan het einde proberen te houden. Het is nog niet in de pocket, maar ik heb vertrouwen in het team en in een goede afloop”, besloot Evenepoel.