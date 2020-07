Ronde van Burgos etappe 3: Gedaan met verstoppertje spelen, Evenepoel en andere favorieten moeten zich tonen

Na een relatief rustige tweede etappe woensdag, kunnen de favorieten zich donderdag niet meer wegsteken in de Ronde van Burgos. De aankomst ligt namelijk boven op de Picon Blanco, een taaie klim van 7,8 kilometer.

De bergen en heuvels in het glooiende Spanje werden woensdag nog achterwege gelaten, maar donderdag zullen de favorieten uit hun pijp mogen komen.

De derde etappe in de Ronde van Burgos brengt het peloton van Sargentes de la Lora naar de Picon Blanco 150 km verderop. Onderweg liggen 4 klimmetjes van 3e categorie, maar het zwaartepunt van de etappe ligt in de laatste 10 km. De zware Picon Blanco is een vaste waarde in de Ronde van Burgos, de afgelopen jaren werd er onder meer gewonnen door Ivan Sosa, Miguel Angel Lopez en Mikel Landa.

Het is de enige klim buiten categorie in de vijfdaagse etappekoers met een gemiddelde van 9,5% over 7,8 km, de piek is 17%.

Favorieten

2 van de 3 vorige winnaars op de Picon Blanco staan dit jaar ook aan de start: Ivan Sosa en Mikel Landa, zij zijn de grootste favorieten voor etappewinst. Al zal Sosa ook rekening moeten houden met zijn ploegmaat Carapaz. En misschien bezorgt de gele trui Felix Grossschartner wel vleugels?

Maar er zijn nog tal van andere namen die een gooi kunnen doen naar etappewinst: George Bennett, een herboren Fabio Aru, Alejandro Valverde... Ook de Brit Simon Yates kan als eerste aankomen, maar hij heeft in het algemene klassement al meer dan 3 minuten achterstand op Grossschartner.

En dan is er ook nog... Remco Evenepoel. De jonge wolf was in februari de beste in Portugal, voor grote namen als Miguel Angel Lopez en Schachmann. Nu krijgt hij de kans om zich te bewijzen tegen twee ex-winnaars van een grote ronde (Yates en Carapaz).