Bennett na overwinning: "Deed enorm veel pijn, maar had deze zege nodig"

Sam Bennett bezorgde Deceuninck-Quick.Step voor de tweede dag op rij een etappezege in de Ronde van Burgos. Achteraf liet hij optekenen dat hij de zege echt nodig had.

Bennett profiteerde van verwarring en een scheurtje in het peloton na een valpartij net voor de rode vod van de laatste kilometer. Met enkele krachtige lendenrukken sloeg hij op 800 meter een kloofje dat de rest niet meer kon overbruggen.

"We zaten waar we wilden zitten. Na de val keek ik rond en deed iedereen het rustig aan, dus dan besloot ik om aan te zetten. Het was wel wat langer dan dat ik me herinnerde, maar het doet heel veel deugd om te winnen. Ik had deze zege echt nodig", verklaarde Bennett in het interview na de race.

Het is de derde zege van Bennett dit seizoen, na een rit in de Tour Down Under en de Race Torquay in Australië.