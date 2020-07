Remco Evenpoel legt apart zegegebaar uit, vader Patrick was niet verbaasd en blikt vooruit richting Giro: "Alles meepakken"

Indruk maken was het wat Remco Evenepoel deed op de Picon Blanco, tot vreugde ook van onder meer zijn vader. En wat was dat met die speciale viering aan de aankomst? De jongeling van Deceuninck - Quick-Step legt uit.

"Dat is de nieuwe Remco-beweging hé", kon er een lachje af in gesprek met Het Nieuwsblad. "Het is een zegegebaar waaraan ik al een tijdje aan het werken was."

"Nu hebben jullie het eindelijk kunnen zien. Er zit geen speciale betekenis achter, het is gewoon helemaal Remco. Een beetje cool blijven, iets van mezelf uit en zeker niet egoïstisch bedoeld."

Pakken wat je pakken kan

Ook vader Patrick Evenepoel zag zijn zoon winnen, weliswaar vanop het werk in België: "Hij heeft me eigenlijk niet verbaas. Hoe meer druk Remco voelt, hoe beter hij presteert."

"Remco had drie grote doelen: Luik-Bastenaken-Luik, de Olympische Spelen en de Giro. Daar blijft nog eentje van over. Deze zege geeft moraal voor de rest van het seizoen. Morgen kan het seizoen ten einde zijn, hij moet meepakken wat hij kan."