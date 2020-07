Wie volgt Benoot en Alaphilippe op in Strade Bianche? Héél straffe deelnemerslijst, dit zijn onze favorieten (en kies ook die van jou!)

Op zaterdag 1 augustus is het (eindelijk) zover: de Strade Bianche is de eerste klassieker van de vreemde nieuwe wielerkalender. De eerste World Tour-koers, meteen een kans voor heel veel klasbakken om zich met elkaar te meten. Wie is favoriet?

Je moet het maar doen als koers, om in je veertiende editie al een echte klassieker genoemd te worden. Maar goed: een blik op de erelijst van de Strade Bianche op weg naar Siena is nu eenmaal meteen genoeg om duidelijk te zijn. Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot, Fabian Cancellara (3x), Michal Kwiatkowski (2x), Zdenek Stybar, Philippe Gilbert, ... Neen, een pannenkoek ben je maar beter niet als je wil winnen in de Strade Bianche. Het zal voor versie 2020 niet anders zijn. Het wordt wél uitkijken naar hoe het peloton zich zal gedragen op de grindwegen in Toscane, waar ook de hitte (er wordt tot 38 graden voorspeld) zijn rol zou kunnen spelen. Iedereen is mogelijk wel in topvorm, maar hoe komt iedereen uit de coronacrisis? Nu al een klassieker Vele renners hebben geen of weinig wedstrijddagen in de benen en dat wordt toch een beetje aanpassen, maar talent drijft altijd boven en dus zijn twee erg gekende namen misschien wel bij de absolute topfavorieten. In de Container Cup toonden ze al hun goede vorm, mogelijk kan dat ook in de Strade Bianche: Mathieu van der Poel en Wout Van Aert vinden een parcours op hun maat geschreven, al zal zeker ook Tiesj Benoot in zijn koers graag nog eens willen uithalen.

Vorig jaar was het dan weer aan Julian Alaphilippe om zijn duivels te ontbinden op weg naar Siena en onder meer Fuglsang en Van Aert (voor het tweede jaar op rij derde) af te houden in de eindfase van de race.

Het volledige podium van vorig jaar is aanwezig, terwijl er verder met Stybar en Kwiatkowski nog twee ex-winnaars aan de start staan. En het is over 63 kilometer aan grindwegen mogelijk ook smullen geblazen voor Peter Sagan of Greg Van Avermaet ... Het zou wel eens héél interessant kunnen worden, wie gaat volgens jou winnen?

Onze sterren voor Strade Bianche:

**** Van der Poel

*** Alaphilippe, Van Aert

** Fuglsang, Benoot, Kwiatkowski

* Sagan, Schachmann, Stybar, Van Avermaet