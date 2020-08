Bart Wellens verwelkomt veldrijdster die hij al lang coacht bij Tormans Cyclo Cross Team

Veldritploeg Tormans en Bart Wellens kunnen hun nieuwste aanwinst voorstellen. Dat is de 25-jarige Shana Maes. Zij is de eerste veldrijdster die het shirt van Tormans zal aantrekken. Maes bereikte een overeenkomst met het team voor het seizoen 2020-2021.

Naast drie profrenners bij de mannen kan Tormans dus nu ook iemand naar voren schuiven bij de elite in het vrouwenveldrijden. Bij de beloften haalde Maes tweemaal het podium op het BK. Ze moet nu een belangrijke schakel worden in de ontwikkeling van jonge talenten bij Tormans.

WELLENS ALS GROTE VOORBEELD

Maes is overigens een vertrouwelinge van de familie Wellens. "Als sinds het verlaten van de wieg zag ik buurman Bart Wellens als mijn grote voorbeeld. Ook al ken ik coaches Geert en Bart Wellens al van jongsafaan, ik ben heel benieuwd naar wat er me te wachten staat."

"Shana Maes is voor mij een oude bekende en ik vond dat ze de uitgelezen renster was om ons team te vervolledigen. Met het Tormans Cyclo Cross Team willen we volop aan de internationalisering van het veldrijden meewerken, maar dankzij de aanwezigheid van Shana kunnen we onze hoofdsponsor ook de nodige publiciteit in eigen regio bieden", besluit trainer Bart Wellens.