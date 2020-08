Ploegmaat van Naesen mist Strade Bianche en trekt positieve test in twijfel: "Hele gezondheidssysteem is een grap!"

Iedereen heeft uitgekeken naar de Strade Bianche. Bij de ploeg van Oliver Naesen is het dus hard aangekomen dat één van de renners niet aan de start mag komen. Zeker bij de renner in kwestie, Silvan Dillier. Hij testte positief op Covid-19.

Dillier, in 2018 tweede in Parijs-Roubaix, durft de betrouwbaarheid van die test echter in twijfel trekken bij Blick. "Ik heb de voorbije dagen verschillende tests laten afnemen en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest zag alles er goed uit."

Dat hij zelf geen symptomen vertoont en toch de Strade Bianche niet mag rijden, zit hem hoog. Ook blijkt de Zwitser er een merkwaardig standpunt op na te houden wanneer het gaat over de coronamaatregelen. "Het hele gezondheidssysteem is een verdomde grap! Mijn mening is dat de grens bereikt is wanneer gezonde mensen opgesloten worden. Het is eenvoudigweg niet correct."