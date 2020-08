Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 15: Lyon - Grand Colombier: Drie keer dezelfde berg, Thibaut Pinot of Romain Bardet in de voetsporen van Thomas Voeckler?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 15.

Daags voor de tweede rustdag wacht het peloton opnieuw een spectaculaire etappe. Na een glooiende eerste honderd kilometer, begint het spektakel pas echt op 75 kilometer van het einde. Grand Colombier De Grand Colombier moet langs drie kanten getemd worden. En dat wordt een hele opgave, met het nodige spektakel tot gevolg in deze Tour de France 2020. De Montée de la Selle de Fromentel (11,1 kilometer aan 8,1%) bijt de spits af. De eerste kilometers zijn nog best te doen, maar in de laatste drie kilometer bedraagt het stijgingspercentage constant 10% of meer. 🚁 Le Tour vu du ciel 🚁



La Pyramide du Bugey comme juge de paix d’une étape cruciale dans l’



The Bugey Pyramid provides a centrepiece to a crucial stage for the leaders in pic.twitter.com/YMFq6Sre4i— 🚁 Le Tour vu du ciel 🚁🚩 Etape 15 @villedelyon – Grand Colombier (13/09)La Pyramide du Bugey comme juge de paix d’une étape cruciale dans l’ @aintourisme01 pour les favoris !The Bugey Pyramid provides a centrepiece to a crucial stage for the leaders in @Departement_AIN Tour de France ™ (@LeTour) July 12, 2020 Het zou zomaar kunnen dat een renner in een geslagen positie op deze zondag aan de derde week begint met een alles-of-niets poging. Na een afdaling naar Lochieu wacht de Col de la Biche (6,9 kilometer aan 8,9%). Zelfde verhaal als op de Montée de la Selle de Fromentel hier. De eerste kilometers vallen best mee, maar daarna volgen een heel aantal steile rotkilometers. Derde keer goede keer. Na een lange afdaling wacht de ‘echte’ beklimming naar de top van de Grand Colombier. 17,4 kilometer aan 7,1%. Deze beklimming verloopt iets gelijkmatiger dan de twee vorige. Maar het venijn zit ‘m nog in de staart: de laatste vierhonderd meter loopt het stijgingspercentage nog op tot boven de 10%.

Opvolger voor Rafal Majka en Warren Barguil gezocht

Thomas Voeckler deed in 2012 ooit een gekke stunt op deze berg, terwijl ook Rafal Majka in 2016 schitterde op de berg, al moest hij de ritzege wel aan Jarlinson Pantano laten. Ene Tom Dumoulin reed die dag overigens ook in de aanval.

De laatste keer dat we de Grand Colombier opgingen was in 2017, toen Warren Barguil er als eerste bovenkwam. Het lijkt een absolute mogelijkheid voor toppers als Thibaut Pinot, Primoz Roglic en Egan Bernal om zich te laten zien.