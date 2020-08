Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 20: Lure - La Planche des Belles Filles: Opvolger voor Dylan Teuns gezocht, tour in beslissende plooi?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 20.

Daags voor het ‘grootste criterium ter wereld’ in Parijs wacht de enige tijdrit uit deze Tour. De kans dat het tourpodium al volledig vaststaat voor de klok begint te tikken in Lure, lijkt klein.

Of dat is toch minstens waar ze bij de directie op hopen, zodat La Planche des Belles Filles opnieuw voor de nodige epiek kan gaan zorgen.

🚁 Le Tour vu du ciel 🚁



🚩 Etape 20 Lure – La Planche des Belles Filles (19/09)



La Planche des Belles Filles sera témoin d’un CLM où le Tour pourra se gagner ou se perdre!



It’s an ITT up to one of the most famous Tour features, where a Tour can be won and lost!#TDF2020 pic.twitter.com/k6ZGGcDt0V — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2020

La Planche des Belles Filles

Na vijftien vlakke kilometers en een heuvelachtig deel twee, wacht La Planche des Belles Filles (6 km aan 8,5%) nog. De beklimming dankt haar mooie naam aan een vreselijke legende. Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618–1648) zouden jonge meisjes uit de omgeving naar deze berg zijn gevlucht om te ontsnappen aan de Zweden.

Wanneer ze dreigden misbruikt te worden, pleegden ze zelfmoord door van de berg in het meer te springen. Dat meer heet sindsdien Étang des Belles Filles (vijver van de mooie meisjes).

Terug naar de koers. De Tour deed La Planche des Belles Filles voor het eerst aan in 2012. Ook in 2014, 2017 en 2019 stond het op het menu.

Chris Froome in 2012

In 2012 werd Chris Froome de allereerste winnaar op La Planche. Hij was toen in rit zeven twee seconden sneller dan Cadel Evans en Bradley Wiggins. Maxime Monfort werd die dag knap tiende.

Jurgen Vanden Broeck beleefde die dag een echte baaldag. Hij kreeg bij het begin van de beklimming af te rekenen met materiaalpech en verloor meteen twee minuten. Wiggins zou dat jaar de Tour winnen voor ploegmaat Froome en Vicenco Nibali. Vanden Broeck werd uiteindelijk vierde.

Twee jaar later won Vincenzo Nibali op La Planche des Belles Filles. Vanden Broeck werd zeventiende op 1’16” en zou die Tour pas dertiende worden. NIbali bleek die Tour twee maten te groot voor de concurrentie en haalde het met zo’n acht minuten voorsprong op de Franse tandem Jean-Christophe Péraud – Thibaut Pinot.

In 2017 troefde Fabio Aru er Daniel Martin en Chris Froome af. De Brit zou dat jaar uiteindelijk zijn vierde en (voorlopig) laatste Tour winnen.

Dylan Teuns in 2019

Maar als Belg staat toch vooral de aankomst van vorig jaar in het geheugen gegrift. Dylan Teuns boekte er een memorabele zege door in de slotmeters de Italiaan Giulio Ciccone los te rijden.

Met Xandro Meurisse mocht er vorig jaar zelfs nog een tweede Belg mee op het podium. Dit jaar lijkt de kans klein dat er een Belg mee op het podium mag, maar deze tijdrit belooft ook zonder Belgen in de hoofdrol nog vreselijk interessant te worden.

In de slotkilometer van La Planche zitten nog stroken tot 20%. Een inzinking in de allerlaatste kilometer ‘echt’ bergop in deze Tour kan héél duur betaald worden. Een strijd tegen de klok liegt nooit, dat weten we al sinds de Tour van Lemond tegen Fignon.