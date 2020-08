Van Avermaet nog meer op zijn hoede als anders in Strade Bianche: "Het wordt een gevaarlijke editie"

Greg Van Avermaet kondigde onlangs nog eens aan graag eens de Strade Bianche te winnen. Ondanks de zware finale is het wel een koers voor hem, bewijzen zijn twee zesde plaatsen en zijn tweede plaats in '18 uit het verleden. Maar het gevaar loert om de hoek, weet Van Avermaet.

De renner van CCC weet inmiddels goed hoe de gravelwegen op weg naar Siena erbij liggen. "De verkenning was erg lastig. De steentjes liggen los. Ik heb de voorbije drie weken, toen ik op hoogtestage was in Livigno, de weerberichten voor Siena gevolgd. Het heeft hier al een tijd niet geregend. Als je met een groot peloton over deze grindwegen rijdt, is het risico op valpartijen groot", waarschuwt Van Avermaet in HLN.

Hij is er zich echt wel van bewust dat een valpartij vroeg in de koers meteen enige winstkansen om zeep kan helpen. "Het wordt een gevaarlijke editie. Het wordt zaak om de eerste stroken goed door te komen zodat we met een uitgedund peloton verder kunnen."

LIEVER DE HITTE DAN DE KOUDE

Een mogelijke bondgenoot voor Van Avermaet in de Strade Bianche: de temperatuur. "Andere renners kunnen minder goed tegen de hitte. Voor hen wordt het afzien. Ik heb het liever zo, dan een koude koers. In Livigno was de temperatuur aangenaam. Ik ben een dag eerder naar Siena gekomen, om mijn lichaam te laten wennen."