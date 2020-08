🎥 Gilbert pushte zichzelf om Strade uit te rijden: "Ik zag dat iedereen die pech had dat cash moest betalen"

Philippe Gilbert heeft zich geen rol voorin in de koers kunnen toe-eigenen in de Strade Bianche. Bij zo'n wedstrijd zijn er ook altijd wel een deel pechvogels en daar was Gilbert ook bij. Toch wilde hij er een punt van maken om de koers absoluut uit te rijden.

Ook voor hem was het afzien in de hitte. "Het was extreem heet, zoals we verwachtten. Het was wel lastig om te koersen in deze omstandigheden. Ik had enige mechanische problemen, ik moest een paar keer terug naar de ploegwagen. Dat kostte me veel energie. Ik zag dat bijna iedereen die pech had dat cash moest betalen. Omdat je nooit kon herstellen wanneer je een beetje over de limiet ging."

Zo bleef de verhoopte goeie uitslag uit. "Het is ontgoochelend om dat te moeten meemaken, maar dat maakt deel uit van het wielrennen. In het begin was het wat angstaanjagend om weer in het peloton te zitten met motoren die in volle vaart passeerden, maar na een twintigtal kilometer was dat wel oké."

Met het oog op Milaan-Sanremo en andere koersen die nog volgen, wilde Gilbert wel voldoende kilometers afmalen en niet vroegtijdig afstappen. "Ik bleef voldoende drinken en dat heeft me geholpen de koers uit te rijden. Ik wist dat als ik mezelf wat pushte, dat dit zijn vruchten moet afwerpen de volgende dagen."