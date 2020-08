Benoot en ploegmaats halen voor het eerst in koers witte shirts boven: "Tenues hebben wel iets verfrissend"

Het mondmasker had Tiesj Benoot er aanvankelijk wellicht niet bij verwacht, maar de wit-zwarte outfit bij Sunweb was wel bedoeld om het tweede deel van het jaar in door te brengen. Een heel verschil met het rood-wit uit de eerste maanden van het jaar.

Sunweb had zijn nieuwe truitjes wel al voorgesteld. De renners hadden deze dus al aan op training, maar de Strade Bianche was de eerste koers waarin ze die konden showen. Wat vind Tiesj Benoot eigenlijk van de witte truitjes. "Goed, mooi. Beter dan het rood-wit van vroeger? Ja, echt wel hoor. De witte tenues hebben wel iets verfrissend."

#StradeBianche🇮🇹



Ill-timed punctures for @TiesjBenoot and @kraghsoren on the gravel, who are now both out of the race after dropping too far back. @nicholasroche is still flying the flag for us in what's left of the main peloton.💪🏻 pic.twitter.com/O2MYBlPEeS — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 1, 2020

Ilan Van Wilder heeft de uitrusting nog niet kunnen dragen op een wedstrijddag, maar is ook voorstander van het wit en zwart. "Wij wisten natuurlijk al op voorhand dat we gingen switchen, in januari en februari. We hebben dan die fotoshoot gedaan in april. Ik vind op zich de shirts wel mooi."

Zo moeten ze er bij Sunweb wel in slagen om op te vallen. "Het is ook een duidelijke kleur, als er in het peloton opeens het wit opduikt. Er zijn niet veel ploegen met een wit shirt. Ik denk niet dat de ploeg volledig uitgekeken was op dat rood, maar dat is een kleur wat zichzelf draagt. Dat ben je dan misschien wat rap beu. Het wit is heel duidelijk en mooi."