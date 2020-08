Lekke band houdt Van der Poel van betere uitslag: "Kwam op verkeerd moment, moest diep gaan om terug te keren"

Mathieu van der Poel bereikte als vijftiende de streep in Siena. De Nederlander had natuurlijk graag wat hoger geëindigd in zijn eerste Strade Bianche. Dat dit niet lukte, had in de eerste plaats te maken met materiaalpech op een cruciaal moment in de wedstrijd.

Van der Poel deed zijn verhaal onder meer bij Het Nieuwsblad. "De lekke band was mijn grote probleem. Het gebeurde op de grindstrook voor de Santa Maria-strook, de belangrijkste van de dag. Ik moest diep gaan om daar terug te keren, samen met Julian Alaphilippe en nog wat andere jongens. Die inspanning had ik nodig gehad om mee te kunnen met de jongens die kort daarna aanvielen." Natuurlijk ben ik teleurgesteld Want de koers viel natuurlijk niet stil, niet veel later werd een belangrijke schifting doorgevoerd. "Op de Santa Maria moesten ik en de andere teruggekeerde renners allemaal lossen. Toen was het voorbij. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Op het moment dat ik lek reed, voelde ik me echt nog goed." Had Van der Poel ook last van de warmte? "De hitte was ook deel van het probleem, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Die lekke band kwam gewoon op het verkeerde moment."