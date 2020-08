Mag Froome wel naar de Tour de France? 'Voorbereidingskoersen tellen als ride-off binnen het sterrencollectief'

De vierdaagse Franse rittenkoers Route de l'Occitanie wordt maandag een eerste echte test, daarna zijn er nog twee belangrijke koersen op weg naar de Tour de France. Rest de vraag: krijgen we Chris Froome daar te zien?

Team INEOS heeft op papier drie kopmannen voor de Tour de France: Geraint Thomas, Christ Froome en Egan Bernal. Samen hebben die zowat alle eindwinsten in de Tour van de voorbije jaren in handen, faut-le-faire.

Maar of ze wel alledrie naar Nice zullen afreizen? Dat is nog maar de vraag. Volgens de BBC zouden de voorbereidingskoersen dit jaar wel eens als een soort van 'ride-off' kunnen worden gebruikt, waarbij een van de kapiteins uiteindelijk zal sneuvelen.

Kind van de rekening?

Met drie kopmannen zou het aantal helpers sowieso al maar tot vijf beperkt zijn, dus mogelijk wordt Froome het kind van de rekening - hij verhuist na dit seizoen ook van ploeg. Zowel in de Route de l'Occitanie als later nog in de Tour de l'Ain (met ook Thomas) en de Dauphiné (met opnieuw de drie renners aanwezig) zal er getest en gekeken worden.

En dus hangt er veel meer af van de voorbereidingskoersen dan normaal het geval is, zeker bij het sterrenensemble. Het beloven dus spannende weken te worden voor de Tour nog maar begint.