Evenepoel weet wat moet gebeuren om ook top te zijn in Giro, zonder aan zijn 'moordwapen' te raken

Geweldige triomf alweer voor Remco Evenepoel, die eindzege in de Ronde van Burgos. Hij vertelde dat het zwaar was en dat hij ervan had genoten. Voorts werd het vizier echter al snel weer op de Giro gericht. Evenepoel wil tegen dan nog een paar kilo's kwijtspelen.

Evenepoel haalt na zijn eindzege in de Ronde van Burgos zijn gewicht aan in HLN. "Er is nog een beetje werk aan richting Giro. Ik sta al scherp, maar tegen de Giro mag het nog iets extremer. In een koers van drie weken waarin zo veel moet geklommen worden, is gewicht heel belangrijk." Ik moet mijn power behouden Concreet wil dat zeggen: twee kilogram vermageren tegen 3 oktober. "Ik weeg nu 63 kilo, dat moet naar 61 kilo. " Wel moet Evenepoel opletten zijn lichaamsbouw niet helemaal te veranderen. "Ik mag niet té licht worden: ik moet mijn power behouden voor het tijdrijden, want dat is mijn moordwapen." Ook het herstellen van de inspanningen zal cruciaal worden in een grote ronde. Wat dat betreft, zit het wel snor, denkt de renner van Deceuninck-Quick.Step. "Ik heb in ieder geval het gevoel dat ik goed recupereer."

Lees ook... Vastberadenheid om niets te laten liggen zal het meest bijdragen tot uitbouw van palmares Evenepoel