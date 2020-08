Franse rittenkoers heeft klacht van Team Ineos aan het been

Het voorbije weekend zijn ze beginnen te koersen in de Franse rittenkoers. Zondag waren ze toe aan de tweede etappe. Het ging er echter behoorlijk chaotisch aan toe. Er was ook slechts een beperkte scheiding tussen renners en publiek.

In deze coronatijden zou men denken dat er geen publiek mag postvatten aan de start en aankomst. Uit beelden van de finish bleek echter dat tientallen supporters aan de nadars stonden te kijken hoe Sonny Colbrelli de etappe won.

YES!!! Big effort - Big win! Thank you to @BahrainMcLaren for the support and to my family for pushing me to do always the best 🙏 #vittoria #laroutedoccitanie #RideAsOne pic.twitter.com/tGyPTpTdaS