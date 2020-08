In één jaar tijd door de pijngrens heen terug naar de absolute wielertop: de 12 maanden van Van Aert

Het was grenzen verleggen en hard werken voor Wout van Aert om voorbije zaterdag zijn gloriemoment te kunnen meemaken. Twaalf maanden aan een stuk was het stapje voor stapje vooruitgang boeken. Om uiteindelijk te resulteren in die schitterende zege. Een reconstructie.

19 juli 2019: De Belgische kampioen tijdrijden, die Jumbo-Visma al aan de zege in de ploegentijdrit hielp en enkele dagen eerder de sprint won in Albi, begint als één van de favorieten aan de tijdrit in de Tour in Pau. Maar het loopt mis: in een bocht raakt Van Aert de dranghekken en komt hij vreselijk ten val.

1 augustus 2019: Van Aert komt een kijkje nemen in het To Walk Again-centrum. Hij weet te vertellen dat de behandeling in Pau niet goed werd uitgevoerd. Daarom werd hij in Herentals nog eens geopereerd door Toon Claes. Misschien heeft die laatste operatie wel de carrière van Van Aert gered.

8 september 2019: Wout van Aert kruipt voor het eerst weer op de fiets. Een kort tochtje van iets meer dan zeven kilometer op een elektrische fiets. Veel stelt het niet veel voor, maar het moet zeker een geweldige opsteker geweest zijn om al terug wat te kunnen fietsen.

11 oktober 2019: Van Aert kan stilaan weer behoorlijk op de weg trainen, al moet hij dat wel nog beperken tot één uur per dag.

27 oktober 2019: Van Aert haalt aan dat hij samenwerkt met mental coach Rudy Heylen en veel profijt haalt uit die samenwerking, want dat hij eerst toch wat angst had in de bochten. Met de fiets rijden doet hij ondertussen twee uur per dag.

27 december 2019: het moment van de comeback breekt aan. Van Aert doet mee aan de Azencross in Loenhout en eindigt op een mooie vijfde plaats.

12 januari 2020: het BK veldrijden komt nog net iets te vroeg om een gooi te doen naar de medailles. Ook in deze wedstrijd legt Van Aert beslag op de vijfde plek en hij vertelt meteen dat hij veel zin heeft om ook het WK te rijden.

8 februari 2020: in de Krawatencross in Lille is Van Aert de sterkste. Hij wint, voor Quinten Hermans en Toon Aerts. Zijn eerste zege sinds zijn valpartij.

29 februari 2020: na het intermezzo op de weg is het ook tijd voor zijn comeback op de weg. De Omloop is de eerste wegwedstrijd sinds de val in de Tour. Van Aert finisht als elfde.

1 augustus 2020: nadat het coronavirus het wegseizoen onderbreekt, stoomt Van Aert zich klaar voor het najaar. Het nakende vaderschap geeft hem vleugels en in de Strade Bianche rijdt hij alles aan flarden. In de koers die hem de voorbije jaren twee derde plaatsen opleverden, is hij nu de beste.