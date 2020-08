Optimistische Lappartient sluit stopzetting van koers bij 1 positieve test uit: "Je ziet de nieuwe uitdagingen in België"

David Lappartient wil uiteraard de rest van het seizoen afgewerkt zien nu de UCI zo zijn best heeft gedaan om een nieuwe kalender vast te stellen. Alleen is het ook afhankelijk van andere factoren. Wat de Tour betreft heeft Lappartient er wel een goed oog in.

"Ik blijf optimistisch over het doorgaan van de Ronde van Frankrijk", vertelt de UCI-voorzitter aan Cyclingnews. "Nul risico bestaat natuurlijk niet. Er kan een grote cluster ontstaan in Nice of een snelle tweede golf. Ik volg alles nauw op de voet met de koersorganisatoren, voorlopig ben ik optimistisch. We hopen dat er de volgende drie maanden gekoerst kan worden. Het is van vitaal belang voor de sport en de economie van onze sport."

Ik ben eerder bezorgd over sommige delen van Europa

Lappartient verwacht zich niet meteen aan massale besmettingen onder de wielrenners. "Ik ben eerder bezorgd over sommige delen van Europa dan over het risico in het peloton. Je ziet de nieuwe problemen in Spanje en de nieuwe uitdagingen in België."

Maar wat als er een renner het coronavirus oploopt? Wat gaat er dan juist gebeuren? "Het is een belangrijke vraag, en niet gemakkelijk te beantwoorden. Een koers zal niet stopgezet worden als er één positieve test is."