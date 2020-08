Van Avermaet zelf ook benieuwd of mooie finale iets voor hem is: "Misschien ben ik nog niet hersteld"

Greg Van Avermaet is alweer aan een nieuwe eendagskoers begonnen. De Strade Bianche is nog maar pas achter de rug of daar is de Gran Trittico Lombardo al. De grote vraag: zal Van Avermaet voldoende hersteld zijn om zich te kunnen tonen?

"Het parcours ligt me, maar misschien ben ik nog niet hersteld van zaterdag", is het ook voor Van Avermaet zelf een open vraag. Aan Belga vertelt hij meer over hoe hij er na de Strade Bianche aan toe was. "Ik heb me na de koers heel slecht gevoeld. Ik heb na afloop ook niet goed geslapen. Een soort zonneslag, of zo."

De Strade is sowieso al zwaar genoeg en dan kwamen er die hoge temperaturen nog eens bij. "Het was door de hitte een zware wedstrijd. Gelukkig is het nu niet zo warm." De finish in Varese in de Gran Trittico Lombardo is eigenlijk wel iets voor Van Avermaet. "Het is een mooie wedstrijd met een mooie finale, zoals je die in Italië altijd hebt. Ik hoop er wel bij te zijn als er iets gebeurt. Kijken hoe de benen aanvoelen."

SANREMO VERKENNEN

Milaan-Turijn van woensdag staat niet op zijn programma. De volgende opdracht is La Primavera. "We gaan Sanremo verkennen, want het parcours is veranderd."