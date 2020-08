Vastberadenheid om niets te laten liggen zal het meest bijdragen tot uitbouw van palmares Evenepoel

Remco Evenepoel heeft er mee toe bijgedragen dat het eerste echte wielerweekend sinds lang een droomweekend is geworden voor de Belgische wielerliefhebber. De grootste kluif was voor Van Aert, met de Strade Bianche, maar de razendsnelle ontwikkeling van Evenepoel spreekt tot de verbeelding.

Hoe razendsnel is het niet gegaan voor Remco Evenepoel sinds juni 2019. Eerst een paar maanden warm draaien in het profpeloton - nuja, hij was al beste belofte in San Juan - en vervolgens is het sinds de Hammer Seires in Limburg nooit meer stilgevallen.

Remco bleef doorgaan, won ondertussen al een klassieker en een internationaal kampioenschap. In 2020 kwam hij aan de start in drie rittenkoersen en hij won ze allemaal. Van enige twijfels blijft niet veel meer over. Het hooggebergte, zou hij dat aankunnen? In de Ronde van Burgos bleek van wel, want tal van grote namen kregen lik op stuk. Zitten zij nog niet in vorm? Kan zijn, maar dat valt Evenepoel moeilijk te verwijten.

BIJ BETEREN IN DE GIRO IS AL DE VERWACHTING

Er waren er overigens die wel in vorm waren zoals Landa, Chaves en Sosa. Maar ook zij konden Evenepoel niet van de overwinning houden. Hij heeft nog geen enkele grote ronde al gereden, maar liet hier en daar al uitschijnen dat hij in de Giro voor de zege wil gaan. Niet wat té ambitieus? Ondertussen gaat iedereen er eigenlijk al vanuit dat hij in Italië bij de beteren zal zijn.

De 20-jarige renner is bezig om een waanzinnig palmares uit te bouwen. De voornaamste reden hiervoor is dat hij ook niets wil laten liggen. De Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Burgos. Leuke wedstrijden, maar het grote publiek zal toch vooral met verwachting uitkijken naar wat Remco doet in de topwedstrijden.

GEEN KANS OVERSLAAN

Het talent van Deceuninck-Quick.Step laat echter geen mogelijkheid winnen om een trofee mee naar huis te nemen. Hij gaat de Ronde van Polen rijden. Niet meteen het grootste doel dit jaar. Wel liet hij meteen optekenen: "Ik sla geen kans over om te winnen." Het is tekenend voor zijn ingesteldheid. En net daarom zal Evenepoel binnen enkele jaren al een uitpuilend palmares kunnen voorleggen.