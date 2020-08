🎥 Chris Froome krijgt opnieuw boegeroep over zich heen, maar de Brit kan het niet laten om te reageren

Chris Froome is momenteel aan de slag in de Route d'Occitanie, maar hij kon op niet veel steun rekenen van enkele Franse supporters. De Brit kreeg boegeroep over zich heen, maar hij liet zich niet doen.

Een goede dag had Chris Froome niet. Egan Bernal zou de bergrit winnen en Froome zou op meer dan 5 minuten eindigen. Er zullen dus al wel wat frustraties geweest zijn tijdens zijn beklimming en het boegeroep van enkele Franse supporters zal daar zeker niet bij geholpen hebben. Froome liet dan ook van zich horen. Hij draaide zich om en volgens Sporza zou hij "Va chier, connard" geroepen hebben naar de supporters. Bekijk hieronder de beelden. 🙄😕 #RDO2020pic.twitter.com/P8cpipTLuy — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 3, 2020