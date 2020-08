Het verhaal van Biciscan, het concept tegen mechanische doping (1): de niet-demonstratie in Dwars door Vlaanderen

Als het aan Biciscan had gelegen, had men veel verder kunnen gaan in het bestrijden van mechanische doping. Nu is het tot op heden echter uitgedraaid op een sof. Wat is Biciscan en hoe anders had het kunnen lopen? Niels Van Elzakker doet het uit de doeken.

"Toen Lappartient verkozen werd tot voorzitter van de UCI en zei mechanische doping te willen aanpakken, hebben we een concept bedacht en ontwikkeld", legt de Nederlander uit Hoogerheide uit aan Wielerkrant. "Op basis van de stelling van Pythagoras hebben we een sleep bedacht om aan de c-zijde door de scanner te glijden. In één minuut kunnen we full color scannen."

De UCI had ook een systeem uitgedokterd, dat door het werk van Biciscan - het kon in kleur en veel sneller scannen - eigenlijk achterhaald was. "Dat was het begin van een soap. In Dwars door Vlaanderen zouden we ons eigen systeem mogen demonstreren. In drie-vier dagen tijd kregen we de goedkeuring van de Vlaamse overheden om alles te plaatsen."

GEEN MEDEWERKER BESCHIKBAAR

Zover kwam het echter niet. "Op het allerlaatste moment bleken we een medewerker van Vinçotte nodig te hebben om alles te controleren. We waren net niet genoeg op tijd, die hadden geen mensen meer beschikbaar. Een paar weken gingen erover om te zien: wat gaan we nu doen?"

Er kwam toch weer contact met Jean-Christophe Péraud, die destijds werkzaam was binnen de UCI om mechanische doping aan te pakken. "Péraud zei dat hij in Brugge op vakantie ging. Hij was bereid om de verplaatsing te maken naar Sluis en dan kon ik naar hem toe. We hebben daar een demonstratie gegeven en hij was meteen enthousiast."

FOCUS OP WORLDTOUR

Waarom het ook nadien niet tot een samenwerking kwam met de UCI, komt u te weten in deel twee van het verhaal van Biciscan. In elk geval zijn ze er bij Biciscan van overtuigd dat er procentueel tot dusver weinig koersen bij wielerwedstrijden gescand worden. "Er werd gefocust op de WorldTour, maar wij hadden ook in andere categoriën veel meer fietsen kunnen controleren", besluit Van Elzakker.