Remco Evenepoel staat morgen aan de start van de Ronde van Polen: "Wil iets moois doen voor Bjorg Lambrecht als ik kan winnen"

Remco Evenepoel heeft nog maar net de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven, maar morgen begint hij al aan een nieuwe rittenkoers: de Ronde van Polen. Toch is het volgens hem moeilijk om het eindklassement te winnen in Polen.

Remco Evenepoel heeft zich op een indrukwekkende manier laten zien in de Ronde van Burgos. Toch heeft hij minder hoge verwachtingen bij de Ronde van Polen. "De ritten zijn lastig, maar er zijn geen echte beklimmingen zoals in de Ronde van Burgos. Er is ook geen tijdrit, wat jammer is", aldus Evenepoel bij Sporza.

In de Ronde van Burgos liet Evenepoel zich zien tegenover de andere topklimmers. "De buitenwereld had nog niet echt door of ik zou meekunnen met de topklimmers. Het is nu wel vrij duidelijk dat ik met de beste bergop meekan."

Bjorg Lambrecht

Als hij toch voor een ritzege zou kunnen gaan in de Ronde van Polen, gaat hij het uiteraard niet laten liggen. Dan zou hij het ook graag opdragen aan Bjorg Lambrecht, de jonge Belg die er vorig jaar is overleden. "Ik wil iets moois doen, maar ik ga nog niet zeggen wat ik ga doen", legde de renner van Deceuninck–Quick-Step uit.