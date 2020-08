Toon Aerts kan eindelijk nog eens deelnemen aan een rittenkoers: "Het peloton zal gretig aan de start komen"

Vanaf woensdag staat de Ronde van Vlaams-Brabant op het programma. Met Toon Aerts staat er een sterke deelnemer aan de start. Ook zijn broer, Thijs Aerts, zal deelnemen aan deze rittenkoers.

De Ronde van Vlaams-Brabant is een rittenkoers met vijf etappes. Naast Toon Aerts zullen ook onder meer Roy Jans, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt te zien zijn in deze rittenkoers. Volgens Toon Aerts zal het peloton zeer gretig aan de start komen. Hij gaf meer uitleg bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb heel wat kunnen trainen, maar het is toch niet hetzelfde als een wedstrijd, want op een training is er minder intensiteit. Ik ben tevreden dat ik nog eens vijf dagen op rij zal kunnen koersen. Er zijn in deze rittenkoers misschien minder kilometers dan anders per rit, maar het peloton zal zeer gretig zijn en er zal vanaf het begin gevlamd worden", aldus Toon Aerts.