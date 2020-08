Parcours BK tijdrijden aangepast: "Dit of geen BK"

Het BK tijdrijden in Koksijde zal er dit jaar iets anders uitzien dan verwacht vanwege het coronavirus.

De start- en aankomstplaats van het BK tijdrijden zal veranderen van de Zeelaan in Koksijde-Bad naar het militair domein van Koksijde. De bedoeling is om de zones waar het meeste publiek zou staan onder normale omstandigheden helemaal publieksvrij te maken.

De beklimming van de Hoge Blekker is daarmee helemaal uit het parcours verdwenen. Het nieuwe parcours gaat 10 van de 14 kilomter over publieke wegen. Organisator Jan Deramoudt verklaart de wijziging: "Het had een toeristische visitekaartje moeten worden voor Koksijde, maar de situatie rond het coronavirus dwong ons tot drastische maatregelen", klinkt het.

"Dit of geen BK tijdrijden"

"Het is jammer voor de renners die het oude parcours al verkend hadden, maar het was dit of helemaal geen BK", aldus Deramoudt.

Het BK tijdrijden in Koksijde vindt plaats op donderdag 20 augustus, er is langs het hele parcours een mondmaskerplicht voor het publiek. Wout van Aert was vorig jaar de overwinaar op het BK tijdrijden in Middelkerke.