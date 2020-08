Tirreno-Adriatico breidt nog uit, met individuele tijdrijders die beslissen over eindwinst

De Tirreno-Adriatico is elk jaar één van de mooiste rittenkoersen en dat zal ook na het hertekenen van de kalender dit jaar het geval zijn. Meer zelfs, de wedstrijd biedt nog een dag extra koersplezier. In plaats van zeven zal de Tirreno acht ritten bevatten.

Wie een blik op het parcours werpt, ziet dat de organisatie in 2020 toch wel voor wat anders gekozen heeft. Weg is de traditionele ploegentijdrit om de koers te openen. Meteen en rit in lijn en een kans voor de sprinters in Lido di Camaiore.

SLOTTIJDRIT BEHOUDEN

Op dag vier en vijf staan bergritten op het programma met aankomsten in Cascia en Sassotetto. Na nog een verraderlijke rit naar Loreto kunnen op de slotdag dan toch de tijdrijders zich uitleven. De afsluitende tijdrit in San Benedetto van tien kilometer blijft immers wel behouden.

Vorig jaar haalde Primoz Roglic nipt de winst naar zich toe in Tirreno-Adriatico. Afwachten wie de opvolger van de Sloveen kan worden. Antwoord van 7 tot en met 14 september.