Deceuninck - Quick-Step 'gewoon' aan de start in rit 2 van Ronde van Polen: "Zorgen voor emotionele begeleiding, Evenepoel beschermen"

Patrick Lefevere trok fel van leer tegen Dylan Groenewegen na de crash met Fabio Jakobsen. Een klacht zal worden ingediend bij de UCI en de Poolse politie. Ondertussen zijn de renners wel opnieuw vertrokken.

Het is wat gek: terwijl Fabio Jakobsen in het ziekenhuis nog in een coma ligt, is het peloton opnieuw vertrokken voor rit 2 van de Ronde van Polen.

Mental coach

En ook Deceuninck - Quick-Step is vertrokken voor die tweede rit. "We gaan voor de nodige ondersteuning in Polen zorgen", aldus Patrick Lefevere - die een vlucht regelde voor de familie van Jakobsen van Nederland richting Polen en met mental coach Michael Verschaeve iemand meestuurde.

"Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na en dat moet je professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn", aldus nog Lefevere tegen Het Laatste Nieuws. Deceuninck - Quick-Step gaat voor het klassement met Evenepoel in Polen: "We gaan hem in bescherming nemen vandaag en in positie brengen, meer zullen we niet doen."