Groenewegen reageert voor het eerst op horrorcrash: "Ik vind het verschrikkelijk, ik denk constant aan Fabio"

Dylan Groenewegen heeft voor het eerst gereageerd op de door hem veroorzaakte valpartij die Fabio Jakobsen in een kunstmatige coma deed belanden. Ook heel wat andere collega's liepen ernstige blessures op.

Sinds de horrorcrash in Polen kreeg Groenewegen een storm van kritiek over zich heen. "Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", laat de spurter van Jumbo-Visma nu weten op Twitter. "Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en de anderen die zijn gevallen of geraakt."

Jakobsen is de renner met veruit de meeste fysieke schade opliep. De dokters zullen later op de dag proberen om hem uit zijn kunstmatige coma te halen. "Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het belangrijkste. Ik denk aan hem constant." Eerder verontschuldigde Jumbo-Visma zich reeds voor de valpartij in de eerste rit van de Ronde van Polen.