Guillaume Martin stuit op sterke Rus van Astana op Mont Ventoux, ook Richie Porte komt te laat voor de zege

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge is toch een bijzondere wedstrijd op de wielerkalender en dit jaar nog een beetje meer. De iconische beklimming werd immers twee keer beklommen. Martin, ex-Wanty Gobert, deed een gooi naar de zege. Zijn aanval kwam er iets te vroeg, Vlasov timede wel juist.

Vluchter Bravo reed alleen op kop en had met een kleine 50 kilometer voor de boeg een voorsprong van iets meer dan twee minuten. Hij haalde de voet van de laatste keer Ventoux niet meer, mede doordat Astana de forcing voerde. Amezqueta en Petilli waren wel gewonnen voor een onderneming op 14 kilometer van de streep.

Die laatste kreeg echter te maken met mechanische problemen en zijn metgezel hield het ook niet lang uit. Met 10 kilometer te gaan bleef er nog zo'n 15 man over. Latour voelde zich wel goed en kon een kloofje slaan ten opzichte van de andere klimmers. Opvallend was dat Lopez kraakte in de groep der favorieten, al probeerde die later wel nog terug te komen.

GEEN TOPDAG VOOR QUINTANA

Guillaume Martin ging met een machtige aanval tot bij Latour en liet zijn landgenoot vervolgens achter. Er kwamen nog wel tegenaanvallen, met eerst Vlasov die naar Martin op zoek ging en ook Porte die nog wat kruit in de benen had. Porte liet bijvoorbeeld Quintana nog achter.

GOEDE TIMING BIJ VLASOV

De timing bleek bij de sterke Vlasov erg goed te zitten. De Rus liet met iets meer dan 2,5 kilometer tot de finish Martin ter plekke en die laatste kreeg ook snel het gezelschap van Porte. Martin liet het hoofd niet hangen, maar had al heel wat krachten verspeeld en moest ook Porte laten gaan. De eerste renners kamen dus allemaal solo aan: Vlasov op één, Porte op twee en Martin op drie.