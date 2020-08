Pedersen verrast Ackermann en zet regenboogtrui in de verf in Polen, Italiaan van Deceuninck-Quick.Step derde

Mad Pedersen heeft tot dusver maar weinig kansen gehad om zijn regenboogtrui te laten blinken tijdens de koers. In de tweede rit van de Ronde van Polen deed die zich wel voor en de Deen greep ze met beide handen. Aan de finish in Zabrze vloerde Pedersen Pascal Ackermann.

De tweede etappe heette minder dan de openingsrit terrein te zijn voor hoge snelheden, al lag er toch slechts één echte beklimming op het parcours. Julius van den Berg had nog eens zin in een ontsnapping en ging op pad met Maciej Paterski.

In de laatste twintig kilometer werden ze teruggegrepen. BroŇľyna probeerde dan nog een eventuele spurt te ontregelen, maar ook zijn poging was tevergeefs. Het bleek dus toch niet lastig genoeg om het verschil te maken, de rappe mannen waren zo dus opnieuw aan zet.

DRIE BELGEN IN TOP TIEN

Ze kwamen deze keer wel veilig over de streep. Pascal Ackermann leek de zege voor het grijpen te hebben, maar Mads Pedersen toonde zich in zijn regenboogtrui nog sneller. Davide Ballerini van Deceuninck-Quick.Step werd derde. De top tien werd afgesloten door drie Belgen: Philipsen, Allegaert en Roelandts. Pedersen gaat ook aan de leiding in het klassement.