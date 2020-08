Total Direct Energie verwelkomt Doubey van Circus-Wanty Gobert en plukt ook opnieuw pion weg bij AG2R

Total Direct Energie heeft nog maar net Pierre Latour van AG2R aangetrokken of het stelt alweer twee andere nieuwkomers voor 2021 voor. Ook Alexandre Geniez ruilt AG2R voor Total Direct Energie. Fabien Doubey komt over van Circus-Wanty Gobert.

Doubey heeft bij Total Direct Energie een contract getekend voor twee seizoenen. "Ik ben enthousiast om deel uit te maken van het project van de ploeg. Ik vind me daar helemaal in thuis", zegt de Fransman op de site van zijn toekomstig team. "Ik denk natuurlijk aan een deelname aan de Tour, dat motiveert me." Doubey zal eind dit jaar vier seizoenen voor Wanty-Gobert hebben gereden.

Alexandre Geniez maakt dus dezelfde beweging als Pierre Latour. "Ik had er nood aan om van omgeving te veranderen. Risico nemen en in het offensief gaan tijdens wielerwedstrijden, dat is waar ik van houd op de fiets. Ik weet dat ik met mijn ervaring de ploeg iets kan bijbrengen."