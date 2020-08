UPDATE: Jakobsen zeker nog tot vrijdag in kunstmatige coma

Update 14u50: Het ziekenhuis waar Jakobsen verblijft laat weten dat de renner nog een dag langer in kunstmatige coma gehouden zal worden. Nadat zijn toestand beoordeeld werd als 'ernstig maar stabiel' was het nochtans de bedoeling om hem vandaag uit die coma te halen.

Daar zal dus toch nog wat gewacht mee worden. De artsen houden zijn situatie nauwlettend in het oog en besloten om hem ten vroegste vrijdag weer uit coma te halen.

Deceuninck kwam in de ochtend met een update over de toestand van Jakobsen. De renner is buiten levensgevaar en zijn situatie is stabiel.

Deze namiddag gaan ze hem proberen te doen ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Dat laat de ploeg weten via de sociale media.

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.



More information will be published when available.



Again, we want to thank you all for the huge support!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk