Verdeelde meningen onder de ploegleiders - Henrik Redant onverbiddellijk: "Groenewegen schorsen tot einde seizoen"

De door Dylan Groenewegen veroorzaakte val zindert nog na in het profpeloton. Wat denken de ploegleiders, toch de mannen met ervaring die het hoofd moeten koel houden, ervan? De standpunten lopen nogal uiteen. De ene neemt Groenewegen meer kwalijk dan de andere.

Sporza legde zijn oor te luister bij enkele Belgische ploegleiders die actief zijn in de Ronde van Polen, maar geen betrokken partij zijn zoals de staff van Deceuninck-Quick.Step of Jumbo-Visma. Henrik Redant, aan de slag bij NTT, gunt Groenewegen geen genade.

"Ik hoop dat Groenewegen minstens tot het einde van het jaar geschorst wordt. Om een voorbeeld te stellen. Ik denk dat de UCI ook klaar is om hard op te treden", besluit Redant. Bij Lorenzo Lapage van Mitchelton-Scott is een ander geluid te horen. "Als het over sancties gaat, vind ik dan ook dat de UCI beter eerst in eigen boezem kijkt. Het is nu makkelijk om te zeggen: we pakken deze renner aan."

VERGELIJKING MET SAGAN-CAVENDISH IN DE TOUR

Redant gaat er wel mee akkoord dat bijvoorbeeld de finish op zich gevaarlijk was. "Die sensatiezucht is erg. Terwijl je een kilometer eerder een perfecte finish had gehad." En ook de kwaliteit van de dranghekken vormt onderwerp van discussie. "Ik zag nog het filmpje van de sprint met Sagan en Cavendish in de Tour. Dat was ook erg, maar omdat de nadar niet meeplooide, schoof Cavendish gewoon onderuit."