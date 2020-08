22-jarige Jordi Meeus heeft de tweede etappe van de Ronde van Tsjechië op zijn naam geschreven

Jordi Meeus heeft de tweede etappe van de Ronde van Tsjechië op zijn naam geschreven. De 22-jarige Belg was in de sprint sneller dan Belgisch kampioen Tim Merlier en de Duitser Max Kanter.

Een Belgische overwinning in de Ronde van Tsjechië. Belgisch kampioen Tim Merlier kreeg een uitgelezen kans om de zege binnen te halen via een massasprint, maar het was landgenoot Jordi Meeus die hem kon aftroeven.

De Duitser Max Kanter eindigde ook nog op het podium. De rit was Belgisch getint, want naast Meeus en Merlier eindigden ook Sean De Bie en Amaury Capiot in de top 10. Volgens Het Laatste Nieuws werd De Bie vijfde en Capiot zevende.