Dylan Groenewegen is aangeslagen door de gebeurtenissen: "Ik heb een fout gemaakt, maar ik heb dit nooit zo gewild"

Dylan Groenewegen is aangeslagen. Door de Nederlandse renner van Team Jumbo-Visma lag Fabio Jakobsen enkele dagen in een kunstmatige coma. Zelf heeft Groenewegen een gebroken sleutelbeen overgehouden aan de val.

Dylan Groenewegen gaf een interview bij NOS. "Ik voel iemand komen en wijk daarom van mijn lijn af. Alles ging zeer snel en ik kwam zelf ook ten val. Ik heb een fout gemaakt, maar ik heb dit nooit gewild en heb er zeer veel spijt van", vertelde Groenewegen in tranen.

Jakobsen is deze middag ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. "Ik hoop dat het in orde komt met hem. Voor mij is het geen opluchting. Ik kan de klok niet terugdraaien, maar ik kan alleen maar hopen dat het snel beter gaat met hem", aldus een aangeslagen Groenewegen.

Groenewegen kampt zelf met een gebroken sleutelbeen, maar voorlopig heeft de Nederlander weinig zin om te fietsen. "Ik ga de fiets voorlopig niet meer aanraken en aan sprinten denk ik voorlopig niet. We zien wel wat er de komende maanden met mij zal gebeuren."