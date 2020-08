Greg Van Avermaet gaat volgend seizoen op zoek naar een nieuwe ploeg: "heb mijn manager groen licht gegeven om naar andere ploegen te kijken"

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu heeft Greg Van Avermaet het zelf bevestigd. De Belg zal aan het einde van het seizoen vertrekken bij CCC. Hij heeft zijn manager groen licht gegeven om naar andere ploegen te kijken.

"Het is geen geheim dat we hier geen opties hebben en dus zijn we aan het kijken naar wat er volgend seizoen mogelijk is. Binnen een paar weken hoop ik uitsluitsel te geven", legde de Belgische renner uit.