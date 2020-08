Jonge Italiaan van Deceuninck-Quick-Step boekt knappe zege in Tour de l'Ain

Andrea Bagioli heeft de eerste etappe van de Tour de l'Ain op zijn naam gezet. De jonge Italiaan van Deceuninck-Quick-Step was in de spurt net iets sneller dan een Primoz Roglic. De Sloveen maakte wel heel wat indruk op de heuvel die net voor de finish lag.

De eerste etappe van de Tour de l'Ain moest eindigen op een sprint, maar op het einde van de rit kregen we nog een steil stuk waar de klassementsrenners zich eventueel konden tonen. Het gebeurde ook, want Roglic probeerde weg te raken, maar Bernal, Thomas, Froome en Mollema zaten meteen goed in het wiel.

Uiteindelijk zou de etappe toch nog eindigen op een sprint, maar de pure sprinters waren er niet meer. Tom Dumoulin trok de sprint aan voor Roglic, maar de jonge Italiaan Andrea Bagioli (Deceuninck–Quick-Step) kwam nog net over de Sloveen. Bissegger werd derde en Tom Dumoulin zou nog op een knappe vierde plaats eindigen.