Jumbo-Visma start met drie kopmannen aan Tour de l'Ain: "Belangrijk om wedstrijdritme op te bouwen"

Vanaf vandaag staat in Frankrijk de Tour de l'Ain op het programma. Jumbo-Visma start met een wel zeer sterke selectie, want Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruiswijk zijn van de partij.

Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruiswijk worden de drie kopmannen voor Jumbo-Visma in de Tour de France en vandaag starten ze met de Tour de l’Ain dan ook aan hun voorbereiding op de grote ronde.

Ploegleider Grischa Niermann gaf meer uitleg en het staat te lezen bij Wielerflits. "Ze hebben een goede hoogtestage achter de rug, maar nu is het belangrijk om wedstrijdritme op te bouwen. We willen in Parijs de gele trui in ons bezit hebben."