Remco Evenepoel denkt aan ploegmaat Fabio Jakobsen: "Pas als hij wakker is, zijn we gerust"

Enkele dagen geleden kwam Fabio Jakobsen zwaar ten val in de Ronde van Polen. De renner ligt nog steeds in een kunstmatige coma, maar de dokters zouden hem vandaag willen laten ontwaken.

De Ronde van Polen gaat gewoon verder, maar de ploegmaats van Fabio Jakobsen bij Deceuninck–Quick-Step denken uiteraard aan de Nederlander. Zo ook Remco Evenepoel. "Het is nog steeds bang afwachten. We zullen pas gerust zijn als hij wakker is. Het is wel een mirakel, want het had veel erger kunnen aflopen", aldus Evenepoel in een interview bij Sporza.

Er moet vandaag wel gefietst worden en Evenepoel zou zich kunnen tonen, want er staat een rit voor punchers op het programma. "Voor de echte sprinters wordt het moeilijk, maar de punchers zijn hier in het voordeel. Fuglsang kan hier iets doen, maar ook Stuyven en Pedersen van Trek zijn geschikt voor deze rit", legde Evenepoel uit.