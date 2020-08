Eindelijk... het eerste Monument van het jaar: dit zijn onze sterren!

Door het coronavirus hebben we er dit jaar wel erg lang op moeten wachten, maar het eerste Monument in het wielerjaar breekt eindelijk aan. Milaan-Sanremo staat vandaag op het programma. Kom hier te weten wie onze favorieten voor de overwinning zijn.

Een aantal factoren om mee rekening te houden in de Milaan-Sanremo van dit jaar: door een parcourswijziging komen er nog wat kilometers bij in deze reeds ellenlange koers en zou het in de aanloop naar de finale ook wat zwaarder worden.

Daarnaast is er ook al veel gezegd en geschreven over het feit er zes renners per ploeg starten en geen zeven. Gaat dit een grote invloed hebben op het koersverloop? Als kandidaat-winnaars tippen we in de eerste plaats op Wout van Aert en ex-winnaar Arnaud Démare. Van Aert is dé man in bloedvorm, dat bewees hij in de Strade Bianche. Démare lijkt al onder de sprinters al het meest gerodeerd.

Het is natuurlijk ook uitkijken of Philippe Gilbert zijn vijfde Monument kan binnenhalen, in welke vorm titelverdediger Alaphilippe of iemand als Sagan dit Monument eens kan binnenhalen. En wat met Mathieu van der Poel? Laat zeker in de reacties onderaan de pagina weten wie jullie favoriet is!

Onze sterren

***** Wout van Aert - Arnaud Démare

**** Caleb Ewan

*** Peter Sagan - Mathieu van der Poel

** Julian Alaphilippe - Fernando Gaviria - Alexander Kristoff - Zdenek Stybar

* Philippe Gilbert - Michael Matthews