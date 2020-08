Groot pluspunt voor Michael Matthews in vergelijking met vorige jaren

Michael Matthews is een naam die niet zo vaak over de tongen gaat met het oog op Milaan Sanremo - mogelijk omdat hij recent nog niet gekoerst heeft -, maar is wel iemand waar de rest rekening mee zal moeten houden. De Australiër is zelf blij dat hij nergens last van ondervindt.

Matthews reed dit jaar tot dusver enkel Parijs-Nice. Met exact zeven koersdagen in de benen komt hij aan de start van Milaan-Sanremo. "Het is een lange voorbereiding geweest. De laatste koers dateert van vier maanden geleden. Alles is heel goed gegaan in aanloop naar de koers. Ik zit op schema." LICHAAM INTACT Al heel vaak heeft de rappe man van Sunweb pech gekend. Wat dat betreft, lijkt het tij gelukkig gekeerd. "De laatste paar jaren was ik altijd betrokken bij een valpartij in aanloop naar de koers. Nu kan ik er aan beginnen met mijn lichaam intact, wat natuurlijk al goed is." Nu moet nog blijken of Matthews de benen heeft om mee te strijden voor de overwinning in de wedstrijd waarin hij al één keer op het podium stond. "Duimen maar dat we goed voor de dag komen en dat alles goed uitdraait."