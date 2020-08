Superweekends waar Wout van Aert en Remco Evenepoel voor zorgen kunnen tekenend zijn voor 2020

Het jaar waarin Wout van Aert en Remco Evenepoel voor schitterende wielerweekends zorgen. Zo gaat de Belgische wielerfan het wielerjaar 2020 misschien wel omschrijven wanneer we binnen enkele maanden het nieuwe jaar ingaan. Koesteren moeten we dit doen.

Wout van Aert won op 1 augustus de Strade Bianche. Diezelfde dag, datzelfde weekend, verzekerde Remco Evenepoel zich van de eindwinst in de Ronde van Burgos. Op 8 augustus wint Wout van Aert Milaan-Sanremo. Op diezelfde demonstreert Evenepoel in de Ronde van Polen met een aanval van op 50 kilometer van de aankomst in de koninginnenrit.

Wellicht komt daar zondag ook opnieuw een eindzege bij. Nog eens prijs dus dit weekend. De Belgische wielerliefhebber kirt na maanden vol ongeduld van de pret. Het kan niet op, lijkt het wel, met deze twee gigatalenten. En ongetwijfeld wacht hen een schitterende toekomst en gaat het nog vele jaren nog beter gaan.

OVERLAPPENDE KALENDER

Toch hoeft u hier niet aan gewoon te worden. Wel voor de rest van het jaar. Door de hertekende en overlappende kalender kan het gerust nog meermaals voorvallen dat Wout van Aert uitpakt in een klassiekers en op dezelfde dag Remco Evenepoel triomfeert in een rittenkoers. Of wie weet is het wel omgekeerd, dat kan ook perfect.

Maar dit soort weekends waarin beide heren zwaar scoren zal er de volgende jaren minder bij zijn. Superweekends met zulke geweldige verwezenlijkingen op korte tijdsspanne: het zal eerder uitzondering dan regel zijn. Simpelweg omdat de kalender toch weer de vormen zal aannemen van een normaal wielerseizoen en de type wedstrijden waarin zij sterk voor de dag komen dan toch eerder gespreid zullen zijn.

DROMEN VAN OKTOBER

Minder overlapping betekent ook minder kans tot verschillende exploten op hetzelfde moment. Maar eerst nog even verder surfen op deze golf van euforie. Zet u maar schrap tot in oktober, wanneer Evenepoel schittert in de Giro en Van Aert het beste van zichzelf geeft in de klassiekers die anders in het voorjaar plaatsvinden. Dan mag u helemaal gek worden.

In de volgende jaren gaat Remco Evenepoel zich nog meer ontwikkelen als ronderenner. De rittenkoersen waar hij aan deelneemt, groot of klein, zullen dan niet altijd samenvallen met grote klassiekers. Over een volledig jaar bekeken hebben Van Aert en Evenepoel natuurlijk wel het potentieel om dit aan te houden. België zit met deze klasbakken goed voor vele jaren, het zal enkel met iets gespreidere successen zijn.