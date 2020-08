Van Aert weet met geluk geen blijf na straf bisnummer: "Twee grote overwinningen op rij, ik heb er geen woorden voor"

Wout van Aert wint in een week tijd de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Wie had dat enkele maanden geleden kunnen voorspellen? Dan mag je het al eens uitschreeuwen. Van Aert haalde alles uit de kast om de aanval van Alaphilippe te beantwoorden en wist een lastige situatie naar zijn hand te zetten.

Pure vreugde uiteraard bij Wout van Aert na het winnen van zijn eerste Monument. "Ik ben natuurlijk superblij", reageert de renner van Jumbo-Visma in het flashinterview. "Twee grote overwinningen op rij, ik heb er geen woorden voor. Zo het tweede seizoensdeel beginnen, het is al te gek."

Het was wel op de tanden bijten toen Julian Alaphilippe versnelde op de Poggio. "Blijven volhouden, blijven volhouden: dat zat in mijn gedachten. Hij ging vrij vroeg aan, ik moest een kloofje dichten. Ik keek achter mij, maar zag niemand. In de afdaling ben ik dan teruggekomen."

IETS OVERHOUDEN VOOR DE SPRINT

Vervolgens kwam het aan op de spurt. "Julian speelde het goed. Het was lastig om het juiste tempo te houden en toch iets over te houden voor de sprint. Dat was nodig, want het verschil was een half wiel."