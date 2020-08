Van Avermaet hoopt zich te redden met goede tactische keuze en legt druk bij Van Aert: "Hij is de topfavoriet"

In zijn laatste vooruitblik op Milaan-Sanremo kaart Greg Van Avermaet het parcours en de favorietenstatus van Wout van Aert aan. Van Avermaet lijkt op die manier zelf niet de hoogste verwachtingen te koesteren, maar weet dat je met een goede tactiek al een heel eind kunt komen.

Van de Colle di Nava, de nieuwe klim die in het parcours is opgenomen, ligt Van Avermaet alvast niet wakker. "Die is echt niet lastig", beweert de renner van CCC in Het Laatste Nieuws. "Ik heb woensdag verkend. Het gaat heel geleidelijk bergop, één tot twee procent. Dan is er wel een snelle afdaling. Het parcours ligt me niet helemaal."

Het is niet altijd de sterkste die wint

Al betekent dat lang niet dat Van Avermaet zonder ambitie aan de start verschijnt. "Ik wil mijn kans grijpen", benadrukt de olympische kampioen. In een lastig te voorspellen koers als Milaan-Sanremo zijn er altijd mogelijkheden. "Het is niet altijd de sterkste die wint. Tactiek is erg belangrijk."

Wie favoriet is, daar kan volgens hem geen twijfel over bestaan: Wout van Aert. "Zeker na zijn zege zaterdag in de Strade Bianche. Wout heeft woensdag in Milaan-Turijn ook een hele sterke sprint gereden. Milaan-Sanremo is een koers die hem goed ligt. Hij is de topfavoriet."